(y-3)(y+7)-13=(y+8)(y-4)-2
Алгебра
(y-3)(y+7)-13=(y+8)(y-4)-2
Ответ(ы):
Гость:
Y^2+7y-3y-21-13=y^2-4y+8y-32-2( раскрыли скобки); затем переносим с y влево, без-вправо и меняем знаки на противоположные; складываем , вычитаем, делаем нрязную работу, потеем; получется: 8y=0; ответ:0
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