Y=x^2-3 чему равно наименьшее значение функции

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Y =x²-3 - парабола, ветви вверх, её "вершина" находится в точке(0;-3) - это и есть (у=-3) - минимальное значение функции. ИЛИ через производную: y ' (x) =2x , при х=0 у'(x) =0, a y(0) =-3 - минимум функции.