y = (x² - 1)(x⁴ + 2) производную. пожалуйста, нужно сейчас.
Алгебра
y = (x² - 1)(x⁴ + 2) производную. пожалуйста, нужно сейчас.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x² -1)' (x⁴ + 2)+(x² -1) (x⁴ + 2)'=2x(x⁴ + 2)+(x² -1)(4x) в 3 степени= (2х)в пятой степени+ (4х)в квадрате -4х
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