yesterday l (1) (meet) ... Betty at the bus stop
Английский язык
yesterday l (1) (meet) ... Betty at the bus stop
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Met,т. к это прошедшее время
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