yesterday l (1) (meet) ... Betty at the bus stop

Английский язык
yesterday l (1) (meet) ... Betty at the bus stop
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Met,т. к это прошедшее время 
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