За 2 пакета молока и 1 пакет творога заплатили 75 руб .пакет творога дороже на 6 руб . ??акова цена пакета молока
Математика
За 2 пакета молока и 1 пакет творога заплатили 75 руб .пакет творога дороже на 6 руб . ??акова цена пакета молока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)75-6=69руб 2)69:3=23 руб 3)23-6=17руб
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