За 2 пакета молока и 1 пакет творога заплатили 75 руб .пакет творога дороже на 6 руб . ??акова цена пакета молока

Математика

За 2 пакета молока и 1 пакет творога заплатили 75 руб .пакет творога дороже на 6 руб . ??акова цена пакета молока

Автор: Гость