За 3 дня выставку посетили 1500 учащихся во 2 день выставку посетили на 120 учащихся меньше, чем в 1 день , в 3 день-на 120 учащихся меньше, чем во 2 день.

Математика

За 3 дня выставку посетили 1500 учащихся во 2 день выставку посетили на 120 учащихся меньше, чем в 1 день , в 3 день-на 120 учащихся меньше, чем во 2 день.

Автор: Гость