За 3 дня выставку посетили 1500 учащихся во 2 день выставку посетили на 120 учащихся меньше, чем в 1 день , в 3 день-на 120 учащихся меньше, чем во 2 день.
Математика
За 3 дня выставку посетили 1500 учащихся во 2 день выставку посетили на 120 учащихся меньше, чем в 1 день , в 3 день-на 120 учащихся меньше, чем во 2 день.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1д-x 2д-x-120 3д-x-240 Всего -1500уч X+(x-120)+(x-240)=1500 X+x-120+x-240=1500 3x=1500+360 3x=1860 X=1860:3 X=620-1 день 2 день-500чел 3 день-380 чел
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Для отопления помещения ежедневно сжигают 100 кг каменного угля. Сколько дров необ??одимо сжигать ежедневно, для поддержания такой же температуры? ...
Математика
Запишите данные обыкновенные дроби в виде десятичных дробей а) 2043\10 . 2043\100 . 2043\1000 . 2043\10000 . 2043\100000 б) 612\10 . 612\100 . 61...
Русский язык
Из двух простых предложений составьте несколько сложных с разными сочинительным?? союзами.1. Шёл Дождь. Дул Ветер.2. Брат читал. Сестра писала.3. Я...
Алгебра