За 3 одинаковых пучка укропа заплатили 15 руб. пучок редиски на 5 руб. дороже. Укропа Какова стоимость двух пучков редиски

Математика

За 3 одинаковых пучка укропа заплатили 15 руб. пучок редиски на 5 руб. дороже. Укропа Какова стоимость двух пучков редиски

Автор: Гость