За 3 одинаковых пучка укропа заплатили 15 руб. пучок редиски на 5 руб. дороже. Укропа Какова стоимость двух пучков редиски
Математика
За 3 одинаковых пучка укропа заплатили 15 руб. пучок редиски на 5 руб. дороже. Укропа Какова стоимость двух пучков редиски
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15:3=5 2) 5+5=10 3) 10х2=20 Відповідь/ответ : 20 руб.
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