За 9 дней похода туристы израсходовали 36 банок консервов. сколько банок они израсходовали за неделю, если ежедневно расход был одним и тем же.

Математика
За 9 дней похода туристы израсходовали 36 банок консервов. сколько банок они израсходовали за неделю, если ежедневно расход был одним и тем же.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
36:9=4 банки консервов расходовали в день                                                            неделя=7дням     7*4=28 банок консервов израсх.за неделю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите пожалуйста что такое, и всё на картинке. 5 класс.В жёлтой рамке
Ответить
История
Какая страна считается родиной бумаги?
Ответить
Математика
На пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг меда и 20 ульев по 42 кг .Сколько всего кг меда получили с этих ульев за лето?
Ответить
Физика
Определить жесткость пружины если под действием силы 150 Н она растягивается на 20 см
Ответить
Алгебра
Решите желательно все задания!!!!!!
Ответить