За 9 дней похода туристы израсходовали 36 банок консервов. сколько банок они израсходовали за неделю, если ежедневно расход был одним и тем же.

Математика

За 9 дней похода туристы израсходовали 36 банок консервов. сколько банок они израсходовали за неделю, если ежедневно расход был одним и тем же.

Автор: Гость