За 9 дней похода туристы израсходовали 36 банок консервов. сколько банок они израсходовали за неделю, если ежедневно расход был одним и тем же.
Математика
За 9 дней похода туристы израсходовали 36 банок консервов. сколько банок они израсходовали за неделю, если ежедневно расход был одним и тем же.
Ответ(ы):
Гость:
36:9=4 банки консервов расходовали в день неделя=7дням 7*4=28 банок консервов израсх.за неделю
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