За берёзовым пеньком зайка спит под лопухом . Покажите связь слов в предложении с ??омощью вопросов

Русский язык

За берёзовым пеньком зайка спит под лопухом . Покажите связь слов в предложении с ??омощью вопросов

Автор: Гость