За берёзовым пеньком зайка спит под лопухом . Покажите связь слов в предложении с ??омощью вопросов
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За берёзовым пеньком зайка спит под лопухом . Покажите связь слов в предложении с ??омощью вопросов
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Лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл
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