За добу 3 берези ыі 2 екваліпти разом поглинають 7650 л води 1 береза поглинає 40 л води скільки л води поглинає 1 евкаліпт за добу
Математика
За добу 3 берези ыі 2 екваліпти разом поглинають 7650 л води 1 береза поглинає 40 л води скільки л води поглинає 1 евкаліпт за добу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*40=120 760-120=640/2,так как 2 екваліпти 640/2=320 320 л поглинає 1 екваліпт
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