За два дня рабочий сделал 76 деталей. Сколько деталей он изготовит за пятидневную рабочую неделю при такой же производительности труда. Пожалуйста краткое записи. плиззззззз

Математика
За два дня рабочий сделал 76 деталей. Сколько деталей он изготовит за пятидневную рабочую неделю при такой же производительности труда. Пожалуйста краткое записи. плиззззззз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 д - 76 дет 5 д - ? дет 1) 76:2=38 ( дет) - за 1 день 2) 38*5= 190 (дет)- за 5 дней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Что такое прямая пропорциональность 7 класс алгебра
Ответить
Физика
Брусок массой 2 кг может двигаться только вдоль горизонтальных направляющих. Коэффициент трения бруска о направляющие μ = 0,1. Если на брусок дейст...
Ответить
История
Человек разумный научился? а) пользоваться огнём б) охотиться в) обрабатывать землю
Ответить
Математика
Решите плиз уравнение, 2 целых 5/7+х=4 целых 1/2; (х-0,25)+4 целых 1/12=6 целых 1/3; 5 целых 2/3-(х+0,25)= 3 целых 1/6
Ответить
Другие предметы
Ребята найди это что такое
Ответить