За два дня рабочий сделал 76 деталей. Сколько деталей он изготовит за пятидневную рабочую неделю при такой же производительности труда. Пожалуйста краткое записи. плиззззззз

Математика

За два дня рабочий сделал 76 деталей. Сколько деталей он изготовит за пятидневную рабочую неделю при такой же производительности труда. Пожалуйста краткое записи. плиззззззз

Автор: Гость