За два дня рабочий сделал 76 деталей. Сколько деталей он изготовит за пятидневную рабочую неделю при такой же производительности труда. Пожалуйста краткое записи. плиззззззз
Математика
За два дня рабочий сделал 76 деталей. Сколько деталей он изготовит за пятидневную рабочую неделю при такой же производительности труда. Пожалуйста краткое записи. плиззззззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 д - 76 дет 5 д - ? дет 1) 76:2=38 ( дет) - за 1 день 2) 38*5= 190 (дет)- за 5 дней
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