За один рейс два автомобиля перевезли вместе 5500 кг груза. Какой груз перевез каждый автомобиль, если на один из них погрузили на 500 кг больше, чем на другой.
Математика
За один рейс два автомобиля перевезли вместе 5500 кг груза. Какой груз перевез каждый автомобиль, если на один из них погрузили на 500 кг больше, чем на другой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-на котором меньше x+x+500=5500 2x=5000 x=2500кг - на котором меньше x+500=3000кг на котором больше
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