За один рейс два автомобиля перевезли вместе 5500 кг груза. Какой груз перевез каждый автомобиль, если на один из них погрузили на 500 кг больше, чем на другой.

Математика

За один рейс два автомобиля перевезли вместе 5500 кг груза. Какой груз перевез каждый автомобиль, если на один из них погрузили на 500 кг больше, чем на другой.

Автор: Гость