За одно и тоже время теплоход прошел 216 км, а пароход 72 км. Чему равна скорость тепл??хода если скорость парохода 24 км\ч

Математика

За одно и тоже время теплоход прошел 216 км, а пароход 72 км. Чему равна скорость тепл??хода если скорость парохода 24 км\ч

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