За одно и тоже время теплоход прошел 216 км, а пароход 72 км. Чему равна скорость тепл??хода если скорость парохода 24 км\ч
Математика
За одно и тоже время теплоход прошел 216 км, а пароход 72 км. Чему равна скорость тепл??хода если скорость парохода 24 км\ч
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1)72:24=3 ч время в пути 2)216:3=73 км\ч скорость теплохода Ответ: 73 км\ч
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