За окнами послышалась песня, и про зеленый лужок, и про коня на воле. Синтакчический разбор предложения пожалуйста
Русский язык
За окнами послышалась песня, и про зеленый лужок, и про коня на воле. Синтакчический разбор предложения пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное, осложнено однородными дополнениями. Схема: Сказуемое подлежащее и одн.дополнение, и однород.дополнение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Реши данную задачу двумя способами: вычисляя и не вычисляя производительность. За 3 ч работы с конвейера сошло 48 автомобилей. сколько автомобиле...
Английский язык