За окнами послышалась песня, и про зеленый лужок, и про коня на воле. Синтакчический разбор предложения пожалуйста

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За окнами послышалась песня, и про зеленый лужок, и про коня на воле. Синтакчический разбор предложения пожалуйста

Автор: Гость