За окнами послышалась песня, и про зеленый лужок, и про коня на воле. Синтакчический разбор предложения пожалуйста

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За окнами послышалась песня, и про зеленый лужок, и про коня на воле. Синтакчический разбор предложения пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное, осложнено однородными дополнениями.  Схема: Сказуемое подлежащее и одн.дополнение, и однород.дополнение.
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