За первый час было рас чищено от снега 5/17 всей дороги а за второй час 9/17 всей дорог?? какая часть дороги было расчищена от снега за эти два часа

Математика

За первый час было рас чищено от снега 5/17 всей дороги а за второй час 9/17 всей дорог?? какая часть дороги было расчищена от снега за эти два часа

Автор: Гость