За первый час было рас чищено от снега 5/17 всей дороги а за второй час 9/17 всей дорог?? какая часть дороги было расчищена от снега за эти два часа
Математика
За первый час было рас чищено от снега 5/17 всей дороги а за второй час 9/17 всей дорог?? какая часть дороги было расчищена от снега за эти два часа
Ответ(ы):
Гость:
1)75*0,6=45 км/час скорость мотоциклиста2)75+45=120 км/час скорость сближения3)205,6-55,6=150 км должны пройти,чтобы расстояние между ними стало 55,6 км4)150:120=1,25 часа=1 час15 мин
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