За первый день турист прошёл 7/25 туристического маршрута , за второй 2/3 оставшейся ??асти маршрута , а за третий - остальное . За какой день турист прошёл больше всего ? Пожалуйста срочно помогите ! обЬесните
Математика
За первый день турист прошёл 7/25 туристического маршрута , за второй 2/3 оставшейся ??асти маршрута , а за третий - остальное . За какой день турист прошёл больше всего ? Пожалуйста срочно помогите ! обЬесните
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробую. Возьмем весь путь за 1. 1-7/25=25/25-7/25=18/25 -оставшийся маршрут после первого дня. 18/25*2/3=12/25(сократим на 3)-это прошел во второй день. 1-7/25-12/25=25/25-7/25-12/25=6/25-прошел в третий день. Сравниваем 7/25, 12/25 и 6/25. видим,что больше всего прошел во второй день. Ответ во второй день 12/25, прошел больший путь.
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