За первый день турист прошел половину всего маршрута а за второй 2/3 его оставшейся части.Какую часть маршрута осталось пройти туристу за третий день пути?

Математика

За первый день турист прошел половину всего маршрута а за второй 2/3 его оставшейся части.Какую часть маршрута осталось пройти туристу за третий день пути?

Автор: Гость