За первый день турист прошел половину всего маршрута а за второй 2/3 его оставшейся части.Какую часть маршрута осталось пройти туристу за третий день пути?

Математика
За первый день турист прошел половину всего маршрута а за второй 2/3 его оставшейся части.Какую часть маршрута осталось пройти туристу за третий день пути?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Возьмем начальное расстояние за х Тогда в первый день пройдено х:2. Во второй х:2 * 2:3 = х:3. Осталось х-(х:3+х:2)= х:6. То есть 1:6 от всего марш.

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