За пол часа лыжник прошел 6 км , с какой скоростью шел лыжник

Гость: Гость:

Пол часа - половина часа.1/2 ч - полчасаВспоминаем правило:Чтобы найти целое от дроби и числа, надо известное число поделить на эту дробь.РЕШЕНИЕ:1)6:1/2=6*2=12(км/ч)-скорость лыжника. Ответ:12 км/ч.