За пол часа лыжник прошел 6 км , с какой скоростью шел лыжник
Математика
За пол часа лыжник прошел 6 км , с какой скоростью шел лыжник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пол часа - половина часа.1/2 ч - полчасаВспоминаем правило:Чтобы найти целое от дроби и числа, надо известное число поделить на эту дробь.РЕШЕНИЕ:1)6:1/2=6*2=12(км/ч)-скорость лыжника. Ответ:12 км/ч.
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