За три дня в магазине продали 1400 кг овощей.В первый день продали на 170 кг больше,чем во второй,ав третий день - на 120 кг меньше,чем во второй.Сколько килограммов овощей продали во второй день?

Математика

За три дня в магазине продали 1400 кг овощей.В первый день продали на 170 кг больше,чем во второй,ав третий день - на 120 кг меньше,чем во второй.Сколько килограммов овощей продали во второй день?

Автор: Гость