За три дня в магазине продали 1400 кг овощей.В первый день продали на 170 кг больше,чем во второй,ав третий день - на 120 кг меньше,чем во второй.Сколько килограммов овощей продали во второй день?
Математика
За три дня в магазине продали 1400 кг овощей.В первый день продали на 170 кг больше,чем во второй,ав третий день - на 120 кг меньше,чем во второй.Сколько килограммов овощей продали во второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-это количество овощей,который продали во второй день тогда по условию: в первый день продали х+170 в третий день продали х-120 составим уравнение: х+(х+170)+(х-120)=1400 х+х+170+х-120=1400 3х+50=1400 3х=1400-50 3х=1350 х=450
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика