За три дня в музее побывало 670 .В первый день пришло 7 групппо 15 человек; во второй 375 человек. Сколько человек побывало в музее в 3 день?
Математика
За три дня в музее побывало 670 .В первый день пришло 7 групппо 15 человек; во второй 375 человек. Сколько человек побывало в музее в 3 день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7x15=105 2)670-(105+375)=190 ответ 190 человек побывало в 3 день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В семье 7 дочерей все кроме старшей на 2 года младше предыдущей .Известно что старш??я дочь в три раза старше младшей .Сколько лет старшей дочери ?...
Українська література