За три дня в музее побывало 670 .В первый день пришло 7 групппо 15 человек; во второй 375 человек. Сколько человек побывало в музее в 3 день?

Математика
За три дня в музее побывало 670 .В первый день пришло 7 групппо 15 человек; во второй 375 человек. Сколько человек побывало в музее в 3 день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7x15=105 2)670-(105+375)=190 ответ 190 человек побывало в 3 день
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