За три дня в музее побывало 670 .В первый день пришло 7 групппо 15 человек; во второй 375 человек. Сколько человек побывало в музее в 3 день?

Математика

За три дня в музее побывало 670 .В первый день пришло 7 групппо 15 человек; во второй 375 человек. Сколько человек побывало в музее в 3 день?

Автор: Гость