Чому твір "Фарбований лис",літературна казка?

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Літературна казка — це авторський художній твір, прозовий або віршовий, заснований або на фольклорних джерелах, або цілком оригінальний; твір переважно фантастичний, чародійний, у якому змальовуються неймовірні пригоди вигаданих або традиційних казкових героїв. Літературна казка здебільшого орієнтована на дітей. У ній неймовірне чудо відіграє роль сюжетотвірного фактора, служить вихідною основою характеристики персонажів. Народна і літературна казка — це школа народної моралі. Мудрість і сила починаються з найпростішого: уміння шанувати старших, допомагати ближньому і захищати слабшого Казки, створені письменниками, називаються літературними 1. Які казки називаються літературними? Наведіть приклади. 2. Які літературні казки зарубіжних авторів ви читали? 3. Назвіть спільні та відмінні ознаки літературних і народних казок. 4. Як потрібно читати казку, щоб її було цікаво слухати? Чимало казок, на відміну від народних, мають свого автора, тому їх називають авторськими, або літературними. Серед авторів казок — знані майстри слова: І. Франко, Леся Українка, В. Симоненко, Н. Забіла, В. Не-стайко, О. Іваненко, Ю. Ярмиш. Фарбованний ліс є літературоной казкой тому що цей твір написав автор якого ми знаем.