В честь каво назвали Москву Киев Рязань Владимир

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Владимир- В честь князя Владимира I Святославича. Москва- олгое время дешифров-щиков сбивала с толку последняя часть слова МОСКВА: по мнению большинства из них, древнее слово "ва", прибавляемое к названию своих рек народом коми (реки Обва, Колва, Сылва, Нейва и др.) должно играть главную роль в названии реки Москвы, поскольку на языке коми "ва" означает "вода" Киев- ий — легендарный князь полян, основатель Киева. Да, да, именно Ий Рязань- До сих пор ученые не пришли к единому мнению о происхождении слова Рязань. Бесспорно одно: за ним глухая древность, изначальный смысл его следует искать там, в глубине столетий.