С помощью психрометрической таблицы определите относительную влажнгость воздух??, если температура в помещении 22 градуса, а влажность термометр показал 16 градусов. И второе. С помощью психрометрической таблицы определите п...

Физика

С помощью психрометрической таблицы определите относительную влажнгость воздух??, если температура в помещении 22 градуса, а влажность термометр показал 16 градусов. И второе. С помощью психрометрической таблицы определите показания влажности воздуха термометра, если температура в помещении 16 градусов, а относительная влажность воздуха 62 процента

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