С помощью психрометрической таблицы определите относительную влажнгость воздух??, если температура в помещении 22 градуса, а влажность термометр показал 16 градусов. И второе. С помощью психрометрической таблицы определите п...
Физика
С помощью психрометрической таблицы определите относительную влажнгость воздух??, если температура в помещении 22 градуса, а влажность термометр показал 16 градусов. И второе. С помощью психрометрической таблицы определите показания влажности воздуха термометра, если температура в помещении 16 градусов, а относительная влажность воздуха 62 процента
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Первое 54 Второе 12 Можете сами сравнить по таблице.
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