В 2 одинаковые банки с ананасовым компотом кладут 18 кружков ананаса. сколько кружков ананаса нужно положить в 6 таких банок?х
Математика
В 2 одинаковые банки с ананасовым компотом кладут 18 кружков ананаса. сколько кружков ананаса нужно положить в 6 таких банок?х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 делить на 2 умножить на шесть. Ответ 54
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