В 2 одинаковые банки с ананасовым компотом кладут 18 кружков ананаса. сколько кружков ананаса нужно положить в 6 таких банок?х

Математика

В 2 одинаковые банки с ананасовым компотом кладут 18 кружков ананаса. сколько кружков ананаса нужно положить в 6 таких банок?х

Автор: Гость