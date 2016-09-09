Помогите сочинить сочинение "Письмо бабушке" по плану: 1.Приветствие с обращением. 2.Обозначить тему письма. 3.Учитывать возраст и положение адресата. 4.Прощание. 5.Назвать себя и поставить число.
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Помогите сочинить сочинение "Письмо бабушке" по плану: 1.Приветствие с обращением. 2.Обозначить тему письма. 3.Учитывать возраст и положение адресата. 4.Прощание. 5.Назвать себя и поставить число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуй, моя дорогая бабушка! Пишет тебе твоя внучка- (имя). Как дела? Пишу тебе, чтобы узнать как у тебя дела и можно к тебе приехать на каникулы? Скоро у меня летние каникулы и дома сидеть скучно. Так что хочу к тебе в гости приехать. Хочу С Барсиком поиграть, тебе на огороде помочь, с дедом в шахматы играть. Ведь тебе уже 79 лет и бывает, сложно управиться за 1 день на огороде, поухаживать за Барсиком и дедом. Думаю, у вас все хорошо. Жди меня на каникулах! Твоя внучка (имя) Дата (09.09.2016)
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