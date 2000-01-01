Участник лыжного кросса 8 мин шёл со средней скоростью 250 м/мин. С какой средней скоростью он прошёл оставшийся путь, если всё дистанцию в 5 км он прошёл за 18 мин?

Математика

Участник лыжного кросса 8 мин шёл со средней скоростью 250 м/мин. С какой средней скоростью он прошёл оставшийся путь, если всё дистанцию в 5 км он прошёл за 18 мин?

Автор: Гость