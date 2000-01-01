Участник лыжного кросса 8 мин шёл со средней скоростью 250 м/мин. С какой средней скоростью он прошёл оставшийся путь, если всё дистанцию в 5 км он прошёл за 18 мин?

Математика
Участник лыжного кросса 8 мин шёл со средней скоростью 250 м/мин. С какой средней скоростью он прошёл оставшийся путь, если всё дистанцию в 5 км он прошёл за 18 мин?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 250•8=2000м=2км-прошел лыжник за первые 8 минут 2)18-8=10 минут лыжник потратил на оставшееся расстояние 3) 5 -2=3 км =3000 м-оставшееся расстояние 4) 3000:10=300 м/м-средняя скорость лыжника Ответ: средняя скорость лыжника 300 м/м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет? )))))
Ответить
История
Заполните таблицу "Уровень модернизации лидеров Запада Европы в 1860-1880-х годах" Пожалуйста срочно хотябы на несколько !
Ответить
Литература
Помогите написать анализ оды Пушкина "Вольность" по план
Ответить
Химия
Напиши формулы двух простых веществ молекулы которые состоят из
Ответить
Математика
Часы показывают 3:00 .Через какое время стрелки будут опять перпендикулярны
Ответить