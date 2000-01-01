Участник лыжного кросса 8 мин шёл со средней скоростью 250 м/мин. С какой средней скоростью он прошёл оставшийся путь, если всё дистанцию в 5 км он прошёл за 18 мин?
Математика
Участник лыжного кросса 8 мин шёл со средней скоростью 250 м/мин. С какой средней скоростью он прошёл оставшийся путь, если всё дистанцию в 5 км он прошёл за 18 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 250•8=2000м=2км-прошел лыжник за первые 8 минут 2)18-8=10 минут лыжник потратил на оставшееся расстояние 3) 5 -2=3 км =3000 м-оставшееся расстояние 4) 3000:10=300 м/м-средняя скорость лыжника Ответ: средняя скорость лыжника 300 м/м
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