Заполните таблицу "Уровень модернизации лидеров Запада Европы в 1860-1880-х годах" Пожалуйста срочно хотябы на несколько !

История

Заполните таблицу "Уровень модернизации лидеров Запада Европы в 1860-1880-х годах" Пожалуйста срочно хотябы на несколько !

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