Расскажите о жизни людей га берегу Северного Ледовитого океана Заранее спасибо
География
Расскажите о жизни людей га берегу Северного Ледовитого океана Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там очень трудно заниматься охотой и из за суровых условий люди не могут заниматься земледелием
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