Расскажите о жизни людей га берегу Северного Ледовитого океана Заранее спасибо

География
Расскажите о жизни людей га берегу Северного Ледовитого океана Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там очень  трудно заниматься охотой и из за суровых условий люди  не могут заниматься земледелием 
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