Помогите пожалуйста! Надо сделать рассказ 6-8 предложений, в котором либо в начале ??ибо в конце будет фразеологизм заварить кашу! Спасибо

Гость: Гость:

Сегодня утром я вместе с моим братом Севой завтракал на кухне. Уходя на работу мама мне наказала одеть старые сапоги которые мне ужасно не нравились, но, что поделать. И вот уж я одеваю эти сапоги, как мне пришла в голову одна мысль: "А может я не хочу идти в этих сапогах!". На том и порешил, одел свои новые синие сапожки. Прихожу из школы, а мама стоит у входа и так грозно на меня смотрит. Я уже понял в чём дело. "Витя, почему ты одел новые сапоги?"-произнесла мама. И тут я вошёл в ступор, но сумел выдавить лишь:"Это Севка, он испортил мне молнию!" И тут я показал на молнию старого сапога. Мама недолго думая пошла к Сеньке разбираться. А я пытался всеми способами сломать эту несчастную молнию! И тут я понял, все мои попытки были тщетны. Мама подошла ко мне с братом. Она поняла, что я солгал. Ну и заварил же я кашу.