Опишите 4 такта работы ДВС По возможности, очень кратко (работа для зачета)

Гость: Гость:

1. Топливо поступило, давит на поршень - поршень вниз. 2. Коленчатый вал по инерции поворачивается, поршень вверх - сжимает топливо 3. Свеча дает искру - топливо горит. поршень снова вниз 4. См.п.2. Вал поднимает поршень вверх - выходит газ (сгоревшее топливо)