Убери 2 палочки чтобы получилось 7 равных квадратов

Математика
Убери 2 палочки чтобы получилось 7 равных квадратов
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