Лукоморье!кого изобразил во вступлении пушкин?вспомните, в каких сказках вы встречались с этими героями.2.какие предметы в отрывке наделены врлшебством?3.какие жанры фольклора упомянул пушкин?

Литература

Лукоморье!кого изобразил во вступлении пушкин?вспомните, в каких сказках вы встречались с этими героями.2.какие предметы в отрывке наделены врлшебством?3.какие жанры фольклора упомянул пушкин?

Автор: Гость