Лукоморье!кого изобразил во вступлении пушкин?вспомните, в каких сказках вы встречались с этими героями.2.какие предметы в отрывке наделены врлшебством?3.какие жанры фольклора упомянул пушкин?
Литература
Лукоморье!кого изобразил во вступлении пушкин?вспомните, в каких сказках вы встречались с этими героями.2.какие предметы в отрывке наделены врлшебством?3.какие жанры фольклора упомянул пушкин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кота,русалка,леший,баба яга,кощей,царевна,серый волк,33 богатыря Руслан и людмила
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