Здравствуйте, помогите составить словосочетание со словом "авиационный". Заранее спасибо! lt;3
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Здравствуйте, помогите составить словосочетание со словом "авиационный". Заранее спасибо! lt;3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Авиационный институт
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