Щастя легенда позначить основу закинченя
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Щастя легенда позначить основу закинченя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щаст - основа, я - закінчення легенд - основа, а - закінчення
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