Допиши безударные окончания существительных 3 склонения Проверь безударные окон??ания ударными образец пройти вдоль изгороди пройти по степи

Гость: Гость:

Находится в печали ( в степи), салат из моркови ( из степи), жил в роскоши (в степи), страдал от болезни (от любви), записал в тетради ( в степи), ехал на лошади( на печи), праздник молодежи ( любви) Взять слова 3 склонения, у которых окончание ударное. СТЕПЬ,ЛЮБОВЬ, ПЕЧЬ)