Допиши безударные окончания существительных 3 склонения Проверь безударные окон??ания ударными образец пройти вдоль изгороди пройти по степи

Русский язык
Допиши безударные окончания существительных 3 склонения Проверь безударные окон??ания ударными образец пройти вдоль изгороди пройти по степи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находится в печали ( в степи),  салат из моркови ( из степи),  жил в роскоши (в степи),  страдал от болезни (от любви),  записал в тетради ( в степи), ехал на лошади( на печи),  праздник молодежи ( любви) Взять слова 3 склонения, у которых окончание ударное. СТЕПЬ,ЛЮБОВЬ, ПЕЧЬ)
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