Какие из этих птиц обитают на лугу?

Окружающий мир
Какие из этих птиц обитают на лугу?
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Автор: Гость
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Гость:
2и6 помоему я так думаю
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