ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВО ШИТЬ
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ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВО ШИТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шить - изготовлять что-либо из ткани или другого материала путем скрепления его кусков нитью, швами.
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