Я задумал число если его разделить на 4 а потом от частного отнять 2 то получится 7 какое число я задумал
Математика
Я задумал число если его разделить на 4 а потом от частного отнять 2 то получится 7 какое число я задумал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7+2=9 2) 9*4=36 Эти задания очень легко решать. Нужно совершать обратные действия, начиная с известного числа (в данном случае 7).
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