За три прыжка кенгуру преодолел растояние 20м 70см.Первые два прыжка оказались одинаковыми,а третий на 1м 20см длинее.Какова длина второго прыжка?

Математика
За три прыжка кенгуру преодолел растояние 20м 70см.Первые два прыжка оказались одинаковыми,а третий на 1м 20см длинее.Какова длина второго прыжка?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2070 - 120 ___ 1950(см)-длинна трёх одинаковых прыжков 1950:3=650(см)( надо в столбик) ответ: 650 см длинна 2 прыжка кенгуру
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