За три прыжка кенгуру преодолел растояние 20м 70см.Первые два прыжка оказались одинаковыми,а третий на 1м 20см длинее.Какова длина второго прыжка?

Математика

За три прыжка кенгуру преодолел растояние 20м 70см.Первые два прыжка оказались одинаковыми,а третий на 1м 20см длинее.Какова длина второго прыжка?

Автор: Гость