Зачем А. С. Пушкин исполбзовал повтор слова туда

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Лексический повтор — стилистическая фигура, заключающаяся в намеренном повторении в обозримом участке текста одного и того же слова либо речевой конструкции. Лексические повторы различного вида широко используются для придания экспрессивности художественному тексту, среди них различаются следующие типы: Анадиплозис — последнее слово или фраза первой части отрезка речи повторяется в начале следующей части: …откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа… — Пс. 120:1—2 Анафора (лексическая) — повторение начальных частей двух и более относительно самостоятельных отрезков речи (полустиший, стихов, строф или прозаических отрывков): Не напрасно дули ветры, Не напрасно шла гроза. — Есенин С. А. Не напрасно дули ветры Симплока — сочетание анафоры и эпифоры, то есть лексический повтор в начале и конце отрезков речи: Август — астры, Август — звезды, Август — грозди Винограда и рябины Ржавой — август! — М. Цветаева, Август Эпифора — повторение одних и тех же слов в конце смежных отрезков речи: — Вздох не тот! — Ход не тот! — Смех не тот! — Свет не тот! — М. Цветаева, Крысолов