Зачем люди и страны торгуют?

Гость: Гость:

Для того чтобы обогащать свою культуру товарами из других стран. Например: Северная страна покупает у южной яблоки, дыни, арбузы т.к у них они не растут. А южная в свою очередь покупает Злаковые у северной. Таким образом они обмениваются своими "продуктами", поднимая свою экономику.