Зачем люди и страны торгуют?

Обществознание
Зачем люди и страны торгуют?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того чтобы обогащать свою культуру товарами из других стран. Например: Северная страна покупает у южной яблоки, дыни, арбузы т.к у них они не растут. А южная в свою очередь покупает Злаковые у северной. Таким образом они обмениваются своими "продуктами", поднимая свою экономику.
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