ЗАЧЕМ нужно идти на исповедь???

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ЗАЧЕМ нужно идти на исповедь???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толкает совесть. Она мучит нас, мы признаем какие-то свои поступки преступными или предательскими, нам стыдно, мы раскаиваемся - и ищем утешения и облегчения своему состоянию.Получается, что на исповедь мы приходим в результате переживания нами покаянного чувства. Исповедь, то есть называние своих грехов перед Богом в присутствии свидетеля (священника) - это следствие ранее испытанного нами покаяния. В свою очередь, покаяние - это изменение отношения к совершенным нами когда-то недолжным поступкам. 

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