Зачеркни повторяющиеся согласные буквы и ты прочитаешь название интересной книг?? напиши что тебе известно о ней. Д П Л В О К Л М О П Б С К Т Б В З Р О З Й
География
Зачеркни повторяющиеся согласные буквы и ты прочитаешь название интересной книг?? напиши что тебе известно о ней. Д П Л В О К Л М О П Б С К Т Б В З Р О З Й
Ответ(ы):
Гость:
Повторяющиеся: П, O, З, Л, В, К, Б,
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