Зачеркни повторяющиеся согласные буквы и ты прочитаешь название интересной книг?? напиши что тебе известно о ней. Д П Л В О К Л М О П Б С К Т Б В З Р О З Й

География

Зачеркни повторяющиеся согласные буквы и ты прочитаешь название интересной книг?? напиши что тебе известно о ней. Д П Л В О К Л М О П Б С К Т Б В З Р О З Й

Автор: Гость