Зачеркните те слова ,которые не отнсятся к именам собственным.Кукушка,марс,краснодар,человек,школа,светлана,почтальон печкин

Русский язык

Зачеркните те слова ,которые не отнсятся к именам собственным.Кукушка,марс,краснодар,человек,школа,светлана,почтальон печкин

Автор: Гость