Зачитываться,перечитать,вчитываться морфологический разбор слов?

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Зачитываться 1) Глпго, т.к, обозначает действие и отвечает на вопрос Что делать? 2) Начальная форма - Зачитываться А) Несовершенный вид, Б) Ед.ч, Прошедшее время, переходный., М.р 3) Сказуемое 1) Перечитать - глагол т.к обозначает действие и отвечает на вопрос Что сделать? 2) Начальная форма. перечитать А) совершенный вид Б) Будущее время, непереходный. 3) Сказуемое 1) Вчитываться - глагол т.к обозначает действие и отвечает на вопрос Что делать? 2) начальная форма вчитаться. А) Совершенный вид. Б) Настоящее время, переходный 3) Сказуемое.