Зачитываться,перечитать,вчитываться морфологический разбор слов?

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Зачитываться,перечитать,вчитываться морфологический разбор слов?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зачитываться 1) Глпго, т.к, обозначает действие и отвечает на вопрос Что делать?  2) Начальная форма - Зачитываться    А)  Несовершенный вид,     Б)  Ед.ч, Прошедшее время, переходный., М.р 3) Сказуемое 1) Перечитать - глагол т.к обозначает действие и отвечает на вопрос Что сделать?  2) Начальная форма. перечитать  А) совершенный вид  Б) Будущее время, непереходный. 3) Сказуемое  1) Вчитываться - глагол т.к обозначает действие и отвечает на вопрос Что делать? 2) начальная форма вчитаться.   А) Совершенный вид.    Б) Настоящее время, переходный 3) Сказуемое.
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