Задача №1 Помогите Алеше Поповичу в числе 40832 увеличить цифру из разряда сотен ??а четыре. Выберите правильный ответ. А. 41232. Б. 40232. В. 40837. Г. 40872. Задача №2 Помогите коню Юлию выполнить правильно сложение чис...

Математика
Задача №1 Помогите Алеше Поповичу в числе 40832 увеличить цифру из разряда сотен ??а четыре. Выберите правильный ответ. А. 41232. Б. 40232. В. 40837. Г. 40872. Задача №2 Помогите коню Юлию выполнить правильно сложение чисел 184 и 47. Выберите правильный ответ. А. 137. Б. 221. В. 231. Г. 233. Задача №3 Гонец Елисей вычислил разность чисел 603 и 216. Какой ответ правильный? А. 487. Б. 387 . В. 819. Г. 397. Задача №4 Добрыня Никитич вычислил произведение чисел 207 и 43. Какой ответ правильный? А. 8801. Б. 8901. В. 8928. Г. 8918. Задача №5 Любава верно нашла частное чисел 20625 и 75. Какой ответ получила Любава? А. 285. Б. 265. В. 275. Г. Нацело не делится.Электронная школа Знаника 2 Задача №6 Змей Горыныч решал пример 42 3 17 45:9    . Какое из действий выполняется последним? А. Сложение. Б. Умножение. В. Деление. Г. Вычитание. Задача №7 Илья Муромец верно нашел значение выражения: 5 4 (9 14)   . Какой ответ выбрал Илья Муромец? А. 87. Б. 97. В. 105. Г. 32. Задача №8 Гонец Елисей правильно сосчитал, сколько секунд в 25 минутах. Какой ответ выбрал Елисей? А. 2500. Б. 1550. В. 1450. Г. 1500. Задача №9 Алеша Попович за три дня победил седьмую часть войска Тугарина. Сколько воинов победил Алеша Попович за три дня, если всего в войске 855 воинов? А. 5985. Б. 250. В. 125. Г. 300. Задача №10 Помогите коню Юлию найти число, четвертая часть которого равна 36. А. 124. Б. 9. В. 144. Г. 146. Задача №11 Флаг над юртой Тугарина Змея имел форму, изображенную на рисунке. Найдите площадь флага, если площадь одной клетки 1 см2. А. 7. Б. 8. В. 9. Г. 10. Задача №12 Гонец Елисей выбирал дерево, по которому он заберется в избу бабы Яги. И выбрал самое высокое. Какова высота дерева, по которому Елисей забрался в избу? А. 6 780 . м см В.14 580 . м см Б.14 670 . м см Г. 6 430 . м см3 Демо-мониторинг 5 класс Задача №13 Алеша Попович стер одну из цифр у чисел, которые Любава записала для занятия. Сравните числа, если вместо  поставить цифры: 601 и 6 3  . А. Первое число больше. В. Второе число больше. Б. Числа равны. Г. Числа невозможно сравнить. Задача №14 После удачного похода на кочевников, князь Киевский пересчитал деньги в казне и оказалось, что у него шесть тысяч пятьсот семьдесят рублей. Выберите правильную запись. А. 6570 руб. Б. 6057 руб. В. 6507 руб. Г. 657 руб. Задача №15 Илья Муромец побеждает 40 врагов за 2 минуты, а Добрыня Никитич – 30 врагов за 3 минуты. На сколько врагов в минуту Добрыня Никитич побеждает меньше, чем Илья Муромец? С помощью какого выражения можно решить данную задачу? А. 30 3 40 2   . Б. 30 3 40 2   . В. 40 : 2 30:3  . Г. 40 : 2 30 :3  . Задача №16 Помогите Забаве выяснить, какая фигура не может получиться, если от треугольника отрезать треугольник? А. Треугольник. В. Шестиугольник. Б. Четырехугольник. Г. Семиугольник. Задача №17 Любава правильно подсчитала, на сколько площадь прямоугольника со сторонами 5 см и 19 см меньше площади квадрата со стороной 10 см. Какой ответ у неё получился? А. На 8 см. Б. На 5 см. В. На 14 см. Г. На 10 см. Задача №18 Помогите коню Юлию сосчитать вес всех людей, перевезенных им за всю жизнь, в килограммах:   3 8 1 4 *3 5 1 . т кг т кг ц кг   А. 12537 кг. Б. 875 кг. В. 17036 кг. Г. 4513 кг.Электронная школа Знаника 4 Задача №19 Конь Юлий бежал на помощь Алеше Поповичу 2 часа со скоростью 24 км в час. Какой путь пробежал Юлий? А. 44 км. Б. 26 км. В. 48 км. Г. 12 км. Задача №20 Илья Муромец и Змей Горыныч вышли одновременно навстречу друг другу. Расстояние между ними 21 км. Илья Муромец шёл со скоростью 5 км/ч, а Змей Горыныч ‐ со скоростью 2 км/ч. Через сколько часов они встретились? А. Через 3 часа. В. Через 2 часа. Б. Через 6 часов. Г. Через 54 часа. Задача №21 Баба Яга задала гонцу Елисею вопрос: как сосчитать площадь прямоугольника со сторонами 5 дм и 9 дм. Помогите Елисею верно ответить на вопрос. А.5 9.  Б.(5 9) 2.   В.5 9 2.   Г.5 9.  Задача №22 Алеша Попович пронумеровал числами, выпиленными из дерева, дома, мимо которых конь Юлий шел в библиотеку. Сколько раз Алеше Поповичу пришлось выпиливать цифру 5, если домов по пути в библиотеку было 30. А. 4. Б. 3. В. 6. Г. 5. Задача №23 Остаток от деления 12757: 75 является ключом к потайной двери в избе бабы Яги. Помогите Забаве разгадать число. А. 12. Б. 17. В. 2. Г. 7. Задача №24 Помогите князю Киевскому найти, чему равно частное, если делитель равен 100, а делимое равно 1 000. Выберите правильный ответ. А. 100. Б. 100 000. В. 10. Г. 1 000. Задача №25 Помогите коню Юлию найти уравнение, в котором x находится умножением: А. x :52 114  . В. 1800 : 36 x  . Б. 182 2548  x . Г. x 82 100  .
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