Задача №1 Сколько существует пар трехзначных чисел, разность которых равна 50? А. 849. Б. 850. В. 949. Г. 950. Задача №2 Заяц-хвастун забрался на пенек и прокричал: «во всем лесу никого нет умнее и никого нет смелее меня»....
Математика
Задача №1 Сколько существует пар трехзначных чисел, разность которых равна 50? А. 849. Б. 850. В. 949. Г. 950. Задача №2 Заяц-хвастун забрался на пенек и прокричал: «во всем лесу никого нет умнее и никого нет смелее меня». Конечно же, он соврал. Тогда в лесу А. Все жители смелее и умнее его Б. Найдется более смелый и найдется более умный житель В. Найдется более умный житель Г. Найдется более умный или более смелый житель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Самая маленькая пара 150-100=50. Самая большая 999-949. Разница между 100 и 949 составляет 949-100+1=850. 2) Здесь правильный ответ Г) Найдется более умный или более смелый (или НЕ исключающее, может найтись и одновременно и более умный и более сильный).
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