Задача №1 Сколько существует пар трехзначных чисел, разность которых равна 50? А. 849. Б. 850. В. 949. Г. 950. Задача №2 Заяц-хвастун забрался на пенек и прокричал: «во всем лесу никого нет умнее и никого нет смелее меня»....

Математика

Задача №1 Сколько существует пар трехзначных чисел, разность которых равна 50? А. 849. Б. 850. В. 949. Г. 950. Задача №2 Заяц-хвастун забрался на пенек и прокричал: «во всем лесу никого нет умнее и никого нет смелее меня». Конечно же, он соврал. Тогда в лесу А. Все жители смелее и умнее его Б. Найдется более смелый и найдется более умный житель В. Найдется более умный житель Г. Найдется более умный или более смелый житель

Автор: Гость