Задача дети участвовали в соревнованиях по плаванью всего было 15 мальчиков и 12 де??очек в отборном туре 13 ребят выбыло сколько всего детей осталось участвовать? помогите сегодня здавать
Математика
Задача дети участвовали в соревнованиях по плаванью всего было 15 мальчиков и 12 де??очек в отборном туре 13 ребят выбыло сколько всего детей осталось участвовать? помогите сегодня здавать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+12=27-всего 27-13=14-осталось участвовать Ответ: осталось участвовать 14 ребят.
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