Задача дети участвовали в соревнованиях по плаванью всего было 15 мальчиков и 12 де??очек в отборном туре 13 ребят выбыло сколько всего детей осталось участвовать? помогите сегодня здавать

Математика

Задача дети участвовали в соревнованиях по плаванью всего было 15 мальчиков и 12 де??очек в отборном туре 13 ребят выбыло сколько всего детей осталось участвовать? помогите сегодня здавать

Автор: Гость