Иследуйте функцию и прстройте график: y=5x^2-x+1 пожалуйста помогите
Алгебра
Иследуйте функцию и прстройте график: y=5x^2-x+1 пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=5х^-х+1 5х^-х+1 Д=в^-4ас=1-4×5×1=1-20=-19 решения нет Д>0
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