ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАПИСАТЬ НЕБОЛЬШОЕ СОЧИНЕНИЕ "ЖИЗНЬ ФАРАОНА" СРОЧНО НАДА))

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Жизнь Фараон играл в жизни египтян особую роль. Это слово нельзя перевести как царь, король или император. Фараон был верховным правителем м одновременно верховным жрецом. Фараон был богом на земле и богом после смерти. К нему относились как к богу. Его имя не произносилось всуе. Сам термин "фараон" появился из словосочетания двух египетских слов пер - аа, что означало дом великий. Так говорили о фараоне иносказательно, чтобы не называть его по имени. По верованиям египтян первым фараоном был сам бог Ра. За ним правили другие боги. Позже на престоле появляется сын Осириса и Исиды, бог Хор. Хор считался прообразом всех египетских фараонов, а сами фараоны его земным воплошением. Каждый реальный фараон считался потомком и Ра и Хора. Полное имя фараона состояло из пяти частей, так называемая титулатура. Первой частью титулатуры было имя фараона как воплошение бога Хора. Второй частью было имя фараона как воплошения двух владычиц - богини Верхнего Египта Нехбет (изображалась в образе коршуна) и богини Нижнего Египта Уаджет (в образе кобры). Иногда здесь добавлялось "устойчивое явление Ра". Третьей частью имени было имя фараона как "золотого Хора. В четвертую часть входило личное имя царя Верхнего и Нижнего Египта. К примеру личное имя фараона Тутмоса 3 было Мен - Хепер - Ра. И наконец пятой частью титулатуры было то, что можно примерно перевести как отчество. Оно предварялось словами "сын Ра", а затем следовало второе имя фараона, например Тутмос - Нефер - Хепер. Именно оно обычно и служило официальным именем фараона. Также считалось, что фараоны появляются от брака царицы, жены фараона с каким - либо божеством. Родство в династии фараонов велось по материнской линии. Правили не только мужчины - фараоны. В истории известна царица Хатшепсут. В всех египетских храмах живого фараона воспевали как бога, молились за его здравие и благополучие. С молитвами к богам обращался и сам фараон. В представлении самих египтян фараон представлялся как богочеловек. Считалось, что между богами и фараонами существовал нерушимый договор. Согласно нему боги даровали фараону долголетие, личное благополучие и процветание государства, а фараон со своей стороны обеспечивал богам соблюдение культа, строительство храмов и тому подобное. Единственный из смертных он имел доступ к богам. Иногда фараон лично участвовал в начале земледельческих работ, что носило священный характер. Он бросал в Нил свиток с приказом начать разлив, он начинает подготовку почвы для посева, первым срезает первый сноп на празднике жатвы и возносит благодарственную жертву богине урожая Рененут. В Египте постоянно велась борьба за престол Верхнего и Нижнего Египта. Важную роль в ней играли жрецы. Иногда они основывали новую династию фараонов. Часто фараоны были марионетками в руках верховного жреца. Борьба шла почти без перерыва. При ослаблении государства сразу подымали голову сепаратистские настроения во различных областях Египта. Но конечно самое интересное - это пирамиды фараонов...